Хельсинки, , 14:58 — REGNUM Временное закрытие пункта пропуска Иматра со стороны Финляндии (со стороны России — Светогорск) на границе двух стран вызвано необходимостью обеспечить беспроблемную работу медицинских властей. Об этом 26 января сообщил представитель Пограничной охраны Финляндии Сеппо Хяккинен.

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«(Пункт пропуска Иматра закрыт) для обеспечения нормальной работы медицинских работников», — цитирует его ТАСС.

Хяккинен уточнил, что Иматру закроют для пассажирских перевозок с 30 января. До тех пор для таких перевозок открыты восемь пунктов пропуска на границе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении воздушного сообщения с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром.

Ранее в связи с распространением нового коронавируса российские власти ограничили авиасообщение с другими странами. Теперь ограничения на перелеты отменены в связи с эпидобстановкой в указанных государствах.