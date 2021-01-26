Минск, , 15:02 — REGNUM Белоруссию будут и дальше пытаться «шатать и раскачивать». Об этом 26 января заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время назначения госсекретарем Совета безопасности республики Александра Вольфовича, его слова приводит агентство БелТА.

«Знайте, что времена непростые. Шатать и раскачивать нас будут. Вы это видите уже по России. Мы это знали и понимали вместе с руководством России еще в середине прошлого года», — сказал он.

Также Лукашенко подчеркнул, что ни для российского, ни для белорусского руководства в данной ситуации нет ничего необычного и добавил, что Белоруссия должная научиться противостоять, как внутренним, так и внешним противникам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что назначение новым генеральным директором ОАО «Гродно Азот» Игоря Ляшенко согласовал президент Белоруссии Александр Лукашенко.