Москва, 26 января 2021, 14:51 — REGNUM Между правительством России и правительством Ирана подписано соглашение о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности.
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Подписи под документом сегодня, 26 января, поставили министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Встреча глав внешнеполитических ведомств прошла в Москве и транслировалась на странице МИД РФ в Facebook.
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