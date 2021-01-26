Москва, , 14:51 — REGNUM Между правительством России и правительством Ирана подписано соглашение о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности.

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Подписи под документом сегодня, 26 января, поставили министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Встреча глав внешнеполитических ведомств прошла в Москве и транслировалась на странице МИД РФ в Facebook.

«Документ открывает возможности для координации наших действий в условиях растущего значения проблем, которые существуют в киберпространстве, и в условиях их всё большего влияния и на международные отношения, и на положение дел в отдельных странах», — подчеркнул Лавров.

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