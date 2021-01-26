Сеул, , 14:54 — REGNUM Бывший министр малого, среднего и венчурного бизнеса Южной Кореи Пак Ён Сон официально объявила о своём намерении принять участие в досрочных выборах мэра Сеула, которые состоятся 7 апреля. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, экс-министр обещала превратить Сеул в «компактный мегаполис», который будет разделён на 21 специальный район с населением 500 тыс. человек в каждом. Она подчеркнула, что добраться до любого места в каждом районе можно будет в пределах 21 минуты.

Пак Ён Сон предложила превратить комплекс зданий Национального собрания, после его переезда в административный город Сэджон, в международный концертный зал и центр стартапов.

Кроме того, экс-министр также намерена решить проблему отрицательного влияния пандемии коронавируса на малый бизнес, нестабильности на рынке недвижимости, сокращения числа рабочих мест для молодёжи и низкий уровень рождаемости.