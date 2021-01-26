Киев, , 14:48 — REGNUM Принятие Верховной радой закона о всеукраинском референдуме в нынешней редакции, внесенном президентом Зеленским, «дает фактическую возможность нажать на ядерную кнопку», заявил в ходе заседания сегодня, 26 января, народный депутат фракции «Голос» Сергей Рахманин.

По его словам, если закон будет принят, «кто угодно по какому угодно поводу сможет изменять, корректировать или отменять законы по неизвестным причинам, прикрываясь волей народа», передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, Верховная рада оказалась единственным органом, который оказался фактически отлучен от процесса формирования текста законопроекта о народовластии.

«Общественные организации, Центральная избирательная комиссия, президент — кто угодно влияет на процесс… А вот Верховная рада не проводит экспертизы, не влияет на окончательный текст закона. Вот и получается, что сегодня, если этот закон будет принят, кто угодно будет нажимать ядерную кнопку, используя манипулятивные референдумы», — заявил Рахманин.

Депутат также провел исторические аналогии, заявив, что аналогичным образом поступал Гитлер.

«Он этим воспользовался четыре раза, укрепив свою власть, оправдав агрессию и оккупацию. А парламент, который пошел ему навстречу, после этого не избирался», — подчеркнул политик.

ИА REGNUM напоминает, что на этой неделе ожидается голосование в Верховной раде за законопроект о всенародном референдуме во втором чтении. Ранее в «Слуге народа» заявили, что голоса в поддержку этого документа в парламенте точно есть. После голосования в первом чтении парламент Украины отправлял документ на экспертизу западным партнерам и получил в целом положительное заключение.