Париж, , 14:53 — REGNUM Страны, входящие в Совет Европы, должны ускорить исполнение решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и выплатить долги по компенсациям в рамках приговоров. Такую резолюцию приняли 26 января участники заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Авторы резолюции указали, что с 2017 года в этом деле наблюдается заметный прогресс. Если в 2010 году на рассмотрении находились более 10 тыс. дел, то теперь их 5,2 тыс. Однако остаётся по-прежнему много дел, в рамках которых выявлены структурные проблемы, но сами дела рассматриваются больше пяти лет.

Неисполненных судебных решений и затяжных проблем больше всего у Азербайджана, Болгарии, Венгрии, Греции, Италии, Молдавии, России, Румынии, Турции и Украины. Странам нужно активнее сотрудничать со структурами СЕ и не принимать законы, которые мешали бы исполнению постановлений суда.

Участники заседания осудили задержки в исполнении судебных постановлений и призвали страны-участницы осудить заявления, дискредитирующие авторитет суда, и нападки на госслужащих, которые помогают работе ЕСПЧ.

«Ввиду безотлагательной необходимости ускорить выполнение постановлений суда Ассамблея постановляет продолжать заниматься этим вопросом и далее уделять ему приоритетное внимание», — говорится в резолюции.