Ереван, , 14:41 — REGNUM В Армении лидер оппозиции Вазген Манукян заявил, что не станет участвовать во внеочередных парламентских выборах, организованных действующим премьер-министром Николом Пашиняном.

«Нет такой конфигурации, возможности, чтобы я принял участие в выборах, организованных этим Николом Пашиняном. Такое просто невозможно», — сказал он на встрече со сторонниками в городе Арарате, которую показывали местные новостные порталы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат на пост премьер-министра страны от оппозиции Манукян заявил, что на волне «цветных революций» приходят к власти большей частью некомпетентные люди, которые не готовы возглавлять правительство.

Никол Пашинян разделил общество на бывших и нынешних, расколол общество. Именно поэтому Армения потерпела поражение во время недавнего обострения конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе.