Кейптаун, , 14:55 — REGNUM Министр полиции ЮАР Беки Селе распорядился провести расследование в отношении поведения главы провинции Мпумаланга, которую заметили без маски во время посещения похорон в воскресенье, 24 января. Об этом передает местная вещательная корпорация SABC.

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Рефилве Мцвени-Ципане заявила журналистам, что не заметила, что ее маска сползла, когда она вышла из своего автомобиля.

Министр полиции отметил, что он «обеспокоен» этим инцидентом, поскольку ношение масок на публике «не подлежит обсуждению».

«Я призвал Национального комиссара службы полиции ЮАР генерала Кхехлу Ситоле изучить дело чиновницы и провести расследование, чтобы принять необходимые меры», — заявил Селе.

По словам свидетелей, Мцвени-Ципане обнимала других чиновников на похоронах министра администрации президента Джексона Мтембу.

Ношение маски в общественных местах стало обязательным в соответствии с карантинными мерами уровня 3.

ЮАР — страна, наиболее пострадавшая от пандемии в Африке. С тех пор как в ноябре 2020 г. в ЮАР был выявлен новый штамм коронавируса, число случаев заражения вирусом в стране резко возросло.