26 января 2021 | Время чтения 2 мин

Михаил Демурин, , 16:28 — REGNUM Как сообщили СМИ, в перечне поручений по итогам заседания Совета при президенте России по культуре и искусству фигурирует рекомендация Государственной думе подготовить законопроект, направленный на запрет публичного отождествления роли Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне.

Великая Отечественная война Иван Шилов © ИА REGNUM

Думаю, что в деталях пояснять различие между ролью СССР и ролью Германии во Второй мировой войне в публицистической статье излишне; достаточно сказать, что Германия была лидером блока, начавшего эту войну сначала на Дальнем Востоке и потом в Европе, а СССР — оплотом сил, боровшихся с германским нацизмом и японским милитаризмом. Впрочем, одну пока ещё малоизвестную деталь можно добавить: за несколько месяцев до начала войны руководство СССР приняло решение о строительстве третьего оборонительного рубежа по линии Юхнов — Вязьма — Ржев. Подтверждающие это документы можно найти в интернете, и тем не менее есть те, кто и после их опубликования продолжает говорить о наличии у СССР в 1941 году «реальных» планов нападения на Германию.

Надо ли эти исторические диверсии — а иначе это назвать невозможно — останавливать законодательно? Думаю, что надо. Ещё двадцать лет тому назад можно было рассчитывать на преобладание у молодого поколения адекватных исторических знаний и общего культурного понимания и данного вопроса, и вообще отечественной истории, но проведённая реформа образования сделала своё дело: знаний и понимания становится всё меньше. В этих обстоятельствах последовательную образовательную работу, которую надо восстанавливать, необходимо сопроводить созданием системы культурных табу, и наиболее действенный путь для этого — законодательный запрет. Я его полностью поддерживаю.

Советские солдаты в Берлине. 1945

Более того, я сопроводил бы этот закон ещё одной поправкой: поправкой, запрещающей изменять устоявшиеся названия великих исторических дат. Такое у нас, к сожалению, начинает происходить, особенно когда дело касается побед военного и политического гения руководства Советского Союза. Так, совсем недавно День Победы над Японией, установленный указом Президиума Верховного Совета СССР в 1945 году, был переименован в «День окончания Второй мировой войны». Смотрит молодой и не очень молодой человек на эту дату и задаётся вопросами. По какой причине та война закончилась? Кто, в конце концов, в ней победил, а кто — капитулировал? И, кстати говоря, если она закончилась на Дальнем Востоке, то почему мы продолжаем считать, что началась она в Европе?..

Во всей этой возне с отменой Дня Победы над Японией я тоже усматриваю явное искажение истории. Конечно, это не явная историко-культурная агрессия, как в случае с объявлением Советского Союза инициатором Второй мировой войны, это, скорее, пошлая внешнеполитическая конъюнктурность, но оскорблять память наших предков, носивших на груди медаль «За Победу над Японией», в любом случае непозволительно. Такое неуважение к истории нашего Отечества тоже должно быть законодательно запрещено.