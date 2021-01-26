Москва, , 14:38 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о назначении министров здравоохранения в регионах, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

Предусматривается обязательное согласование с Министерством здравоохранения кандидатуры на должность руководителя органа управления здравоохранением субъекта РФ.

Процедура не является новацией, поскольку подобный механизм работал в стране вплоть до 2015 года, отметил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

«Согласование с Минздравом — это своего рода прививка от непрофессионализма и безответственности в управлении медициной на местах, потому что такая система повышает степень ответственности как руководителей региональных минздравов перед федеральным центром, так и ответственности Минздрава РФ за кадровые решения в регионах», — отметил Огуль.

Речь пока идет только о новых назначениях, то есть ранее назначенных лиц это решение не затрагивает, отметил депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).

При этом освобождение от должности происходит уже без согласования с федеральным Минздравом, отметила замглавы Минздрава Александра Дронова в ходе дискуссии.

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