Москва, , 14:32 — REGNUM В течение ближайшего месяца должна поступить в гражданский оборот третья российская вакцина от COVID-19. Об этом 26 января сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по противодействию распространению коронавируса.

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«Министерство здравоохранения получило документы для регистрации еще одной вакцины центра имени Чумакова, это уже третья разработка наших ученых. В ближайший месяц она тоже выйдет в гражданский оборот, это позволит расширить вакцинацию и сделать ее более доступной, а значит — защитить еще больше людей от коронавируса», — сказал он.

Также Мишустин отметил, что в настоящее время для массовой вакцинации в основном используется препарат «Спутник V», а в следующем месяце начнется масштабный выпуск вакцины «Эпиваккорона».

"Она уже начала поступать в гражданский оборот. На ее производство правительство выделило свыше 2 млрд рублей», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что в течение ближайших двух недель российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» будет одобрена для применения в более чем в 25 странах мира.