Киев, , 14:19 — REGNUM Даже если республики Донбасса не имеют желания вести переговоры с официальным Киевом, однако готовы в рамках доброй воли передать удерживаемых лиц, со стороны властей Украины преступно отклонять такую возможность вернуть своих людей.

Об этом заявил сегодня, 26 января, политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne.

«Если сторона республик не хочет вести переговоры на этот счет — про обмен удерживаемыми лицами — с представителями контактной группы и официальными уполномоченными со стороны Киева, а говорит, что мы готовы передать депутату такому-то, а киевская власть не доверяет этому депутату, но что он может такого сделать плохого в этой ситуации? Кроме того, что он помогает решению проблемы этих конкретных людей в интересах украинского государства, которое возвращает своих людей домой», — задался вопросом Погребинский.

Он констатировал, что официальный Киев попросту ищет различные оправдания своему нежеланию вернуть удерживаемых лиц на территорию Украины.

«Леонид Кучма сказал, что Медведчук — частная личность… Но это лидер второй по численности в Верховной раде фракции, народный депутат, это не частная личность, а государственный деятель», — добавил политолог.

Далее он отметил, что Киев выступает в роли откровенного врага украинского народа, потому сводит проблему Донбасса до уровня целесообразности в плане самопиара.

«Киевской власти важен сам факт, что будет продемонстрировано предпочтение во взаимодействиях не с Зеленским, главой СБУ Бакановым, премьер-министром Шмыгалем и вице-премьером Резниковым, который хочет разобраться с «раковой опухолью Донбассом»… в Донбассе с ними не хотят разговаривать, как их можно в этом обвинить?», — резюмировал Погребинский.

ИА REGNUM напоминает, что еще 16 января представители ДНР и ЛНР заявили, что готовы вернуть Украине в одностороннем порядке ряд удерживаемых лиц, но только при посредничестве депутата рады, главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, а не официальной власти.

В Киеве сначала сулили передаваемым лицам (как позже оказалось, это четыре женщины) максимально строгие проверки со стороны спецслужб, а потом под различными предлогами попросту сорвали передачу.