Брюссель, , 14:14 — REGNUM Европейский союз создаст программу обеспечение готовности к ответу на биологические угрозы для ответа на следующий крупный вызов в области здравоохранения, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Reuters.

«ЕС выступит с инициативой создать программу обеспечения биологической защиты. Это будет государственно-частное партнерство», — отметила она на виртуальной встрече Всемирного экономического форума.

По словам фон дер Лейен, в рамках программы будет направлена на то, чтобы стремиться подготовить ЕС к следующим ударам пандемии, чтобы выявить и подготовиться к возможному массовому распространению известных и новых патогенов, а затем разработать и произвести вакцины в масштабе для реагирования на них.

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Благодаря программе можно будет обеспечить долгосрочное и предсказуемое финансирование, а также объединить передовые технологические компании и крупных производителей, а также регулирующие органы, такие как Европейские агентства по лекарственным средствам или Европейская комиссия.

«Мы знаем, что готовность — это все. И мы знаем, что в условиях пандемии нельзя терять время. Нам нужен этот новый государственно-частный подход для более раннего обнаружения, совместной разработки и более быстрого масштабного производства [препаратов]», — добавила фон дер Ляйен.