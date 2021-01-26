Джакарта, , 14:05 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Индонезии Махендра Сирегар призвал различные заинтересованные стороны провести в 2021 году международный год творческой экономики в интересах устойчивого развития, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Замглавы МИД Индонезии сделал соответствующее заявление на встрече агентства развития и торговли ООН в рамках диалога по торговой политике. Встреча была организована Индонезией и Оманом.

Махендра Сирегар заявил, что 2021 год станет импульсом для восстановления мировой экономики и достижения устойчивого развития.

Напомним, резолюция ООН 74/198 о «Международном годе креативной экономики в интересах устойчивого развития» была инициирована Индонезией и получила широкую поддержку в ноябре 2019 года.