Москва, , 14:01 — REGNUM Россия и Иран заинтересованы в углублении диалога по ряду вопросов регионального значения, включая ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом 26 января заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время открытия переговоров в Москве со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

«С учетом роли наших стран в окружающем нас регионе мы заинтересованы в углублении диалога по таким вопросам, как безопасность в Персидском заливе, проблемы афганского урегулирования, и, конечно же, можно обсудить ситуацию, которая сложилась вокруг Нагорного Карабаха после достижения договоренностей лидерами России, Азербайджана и Армении», — сказал он.

Также Лавров отметил, что для России большой интерес представляет продолжающийся обмен мнениями с Ираном по вопросам урегулирования в Сирии, по ситуации в Йемене и другим конфликтам на Ближнем Востоке.

Кроме того, глава МИД РФ указал, что Москва и Тегеран проявляют искреннюю заинтересованность в полном выполнении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) всеми сторонами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что иранские власти арестовали мужчину, который подозревается в шпионаже в пользу США и имеет американо-иранское гражданство.

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