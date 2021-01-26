Москва, , 13:59 — REGNUM Родители смогут рассчитывать на налоговый вычет за занятие спортом детей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 января, такое предложение поддержал замглавы Минфина Алексей Сазанов в ходе дискуссии.

«Предложение хорошее, мы его проработает ко второму чтению», — сказал Сазанов.

Законопроект о налоговом вычете за занятия спортом или фитнесом Госдума приняла в первом чтении, налоговый вычет может составить 15,6 тыс. рублей в год.

В целом же граждане РФ могут получить налоговый вычет в размере максимум 120 тыс. рублей.

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