Киев, , 13:59 — REGNUM И.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко отверг предложение отказаться от премии в размере $4 млн, которую он получил в бытность исполнительным директором НАК «Нафтогаз». Об этом сообщило издание «Левый берег».

По данным журналистов, Витренко участвовал во встрече парламентской фракции «Слуга народа». Одним из вопросов к чиновнику остаётся получение им премии в размере $4 млн за победу «Нафтогаза» в суде с Газпромом.

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«Поставили вопрос: готов Витренко публично отказаться от такой премии? На что он открыто сказал, что не откажется от премии ни при каких условиях. Более того, он отметил, что наоборот премия — это показатель того, какой он профессиональный менеджер», — сообщили в издании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стали известны вопросы, которые обсуждались на заседании фракции «Слуга народа» при участии президента Украины Владимира Зеленского. Одним из таких вопросов было назначение Витренко полноценным министром энергетики.

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