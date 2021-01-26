Москва, , 13:55 — REGNUM Тема продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на сегодняшний день является основной на повестке дня российско-американских отношений. Об этом 26 января сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя телефонный разговор секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

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«Тема продления ДСНВ действительно обсуждалась», — сказал официальный представитель Кремля.

По его словам, сейчас «действительно осуществляются энергичные контакты» Москвы и Вашингтона, потому что время до истечения срока действия договора стремительно убывает.

«Требуются действительно энергичные контакты, энергичные усилия с тем, чтобы выйти на финализацию вопроса о продлении [СНВ-3]», — сказал Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, ещё до вступления в должность президента США Джозеф Байден заявил о намерении Вашингтона продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, действие которого истекает 5 февраля 2021 года.

Накануне, 25 января, вопрос о продлении СНВ-3 обсуждался в ходе телефонного разговора секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и помощника американского президента по национальной безопасности Джейкоба Салливана. Также стороны обсудили «перспективы развития российско-американского сотрудничества в сфере безопасности».