Москва, , 13:55 — REGNUM Заявление министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо о том, что страна «готова рассмотреть» дальнейшие индивидуальные санкции против российских граждан, но считает необходимым поддержание открытых каналов связи и сотрудничества с Россией, вызвало реакцию в интернете. Пользователи выразили своё мнение 26 января в социальной сети Facebook.

«Быстро Италия забыла добрые дела. Тоже стала в очередь, чтобы укусить Россию!», — поделился мнением Александр А.

Многие пользователи оказались по-настоящему возмущены такой позицией представителей Италии. Они напомнили о том, что Россия оказывала активную поддержку данному государству в вопросе борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Наши героически помогали им в борьбе с коронавирусом, а они используют не нашу вакцину, а теперь ещё и санкции поддержат», — пишет Неля З.

Некоторые комментаторы были удивлены странному подходу МИД Италии, которые одновременно собираются вводить санкции против Российской Федерации, но не отказываются от сотрудничества с ней.

«Это как? Поддерживать сотрудничество и санкции? Это на грани фола и абсурда! Усидеть на двух стульях не получится!», — считает Екатерина К.

Отдельные пользователи призвали руководство России перестать оказывать поддержку тем странам, которые не уважают её помощь. Они уверены, что Италия в данном вопросе поступает несправедливо.

«Значит, им Россия медиков посылает, а они санкции», — написал Arina A.

Напомним, 26 января министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил о том, что страна «готова рассмотреть» дальнейшие индивидуальные санкции против лиц, ответственных за арест и якобы отравление блогера Алексея Навального, но считает необходимым поддержание открытых каналов связи и сотрудничества с Россией.