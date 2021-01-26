Москва, , 13:31 — REGNUM Запрет на пропаганду употребления веселящего газа и его сбыт не по назначению защитит жизнь и здоровье граждан, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Веселящий газ активно предлагают как средство развлечения — в ночных клубах, на дискотеках. Это стало возможным из-за пробела в законодательстве — отсутствия прямого запрета на оборот закиси азота для употребления не по назначению», — отметил Володин.

Между тем, по данным специалистов, этот газ оказывает на человека такое же воздействие, как и легкие наркотики, результат его бесконтрольного использования в некоторых случаях приводит к смерти, отметил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума в третьем чтении приняла закон о штрафах за пропаганду, в том числе посредством интернета, использования (потребления) закиси азота либо распространение информации о реализации (сбыте) закиси азота не в целях производства пищевой продукции, продовольственных товаров или продуктов питания либо не для медицинского, промышленного или технического применения. Максимальный штраф составит 150 тыс. рублей.

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