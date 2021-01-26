Минск, , 13:34 — REGNUM Назначение новым генеральным директором ОАО «Гродно Азот» Игоря Ляшенко согласовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом 26 января сообщает агентство БелТА.

«Это очень важное предприятие, стратегическое. Мы много говорили о том, что никаких шатаний на этом предприятии быть не может, потому что не дай бог что случится — зараза накроет весь Гродно. Поэтому там должна быть жесточайшая дисциплина. Не только технологическая, но и в организационном плане», — заявил при назначении белорусский лидер.

Также он отметил, что на данном предприятии не позволено щадить и жалеть кого-то за нарушение дисциплины, потому что в противном случае можно потерять тысячи жизней ни в чем не повинных людей.

«Поэтому наведите порядок там», — подчеркнул Лукашенко.

Отметим, с августа 2018 года Игорь Ляшенко являлся вице-премьером Белоруссии, а в мае 2020 года стал руководителем представительства «Гомельтранснефть Дружба» в Минске. Он курировал в правительстве республики нефтехимический комплекс и промышленность.