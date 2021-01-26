Москва, , 13:25 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о внедрении временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

Удостоверение выдается в случае отсутствия документов, удостоверяющих личность лица без гражданства и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и в случае отсутствия государства, в которое лицо без гражданства может выехать из РФ при наличии у него вида на жительство или другого документа, подтверждающего право на временное или постоянное проживание на территории иностранного государства, либо в связи с исполнением принятого в отношении его решения об административном выдворении за пределы РФ, о депортации или реадмиссии.

Временное удостоверение выдается на 10 лет. В случае истечения срока действия временного удостоверения, изменения лицом без гражданства фамилии, имени, отчества, сведений о дате (число, месяц, год) или месте рождения либо непригодности временного удостоверения для дальнейшего использования вследствие износа, повреждения или других причин, обнаружения неточности либо ошибки в произведенных во временном удостоверении записях ранее выданное временное удостоверение подлежит замене. Не позднее чем за 10 рабочих дней до истечения срока его действия лицо без гражданства обязано обратиться в территориальный орган МВД России с заявлением о замене временного удостоверения, а при наличии условий, при которых временное удостоверение подлежит замене, в течение 30 дней со дня их наступления.

Срок временного пребывания в РФ лица без гражданства, получившего временное удостоверение, определяется сроком действия временного удостоверения, лица, ходатайствующего о признании беженцем, — сроком действия свидетельства о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу, беженца — сроком действия удостоверения беженца, лица, получившего временное убежище, — сроком действия свидетельства о предоставлении временного убежища на территории РФ.

Временное удостоверение лицу без гражданства не выдается, а ранее выданное аннулируется при установлении факта сообщения лицом без гражданства заведомо ложных сведений о себе либо представления поддельных или подложных документов при подаче заявления о выдаче временного удостоверения, при установлении наличия у данного лица гражданства иностранного государства или при установлении государства, готового его принять (в случае такого аннулирования лицо обязано выехать из РФ в течение 15 календарных дней), либо в случае, если указанное лицо без гражданства имеет либо получило разрешение на временное проживание или вид на жительство.

Иностранному гражданину, не имеющему действительных документов, удостоверяющих личность, при установлении наличия у данного лица гражданства иностранного государства либо при установлении государства, готового принять лицо без гражданства, выдается справка установленной формы с фотографией для следования в дипломатическое представительство соответствующего иностранного государства в РФ.

Учитывая, что выдача временного удостоверения предоставляет лицу без гражданства возможность пребывания в РФ, предусматривается приостановление ранее принятых в отношении него решения о неразрешении въезда в РФ или/и решения о нежелательности пребывания (проживания) в РФ.

По данным МВД, сейчас около 5 тыс. лиц, находящихся на территории Российской Федерации с неурегулированным правовым статусом и не имеющих документа, удостоверяющего личность.

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