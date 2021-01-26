Москва, , 13:27 — REGNUM Российский президент Владимир Путин готовится к выступлению в рамках «Давосской повестки дня», оно будет объёмным и интересным. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 26 января журналистам.

Он отметил, что тема «давосской недели», которая проходит в формате онлайн, хорошо известна. Это новые вызовы и жизнь в условиях пандемии коронавируса.

«Поэтому обещает быть достаточно объёмным и очень интересным это выступление», — сказал Песков.

Он не стал подробнее говорить о предстоящем выступлении Путина, но отметил, что дискуссии на форуме будут посвящены изменениям в мире в эпоху COVID-19.

Российский лидер выступит в виртуальном Давосе ориентировочно в 14:00 мск 27 января.

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