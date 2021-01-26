Москва, , 13:17 — REGNUM Свои поздравления по случаю национального праздника Индии — Дня республики — направил индийскому президенту Раме Натха Ковинде и премьер-министра страны Нарендре Моди президент РФ Владимир Путин. Текст поздравительной телеграммы 26 января обнародован на сайте Кремля.

«Дорожим отношениями привилегированного стратегического партнерства, существующими между нашими государствами. Уверен, что дальнейшее наращивание всего комплекса конструктивных российско-индийских связей отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения международной стабильности и безопасности», — говорится в поздравительном послании российского лидера.

Также президент РФ отметил успехи индийской стороны в экономической, социальной, научно-технической и других сферах, и роль страны в решении актуальных вопросов повестки дня на региональном и глобальном уровнях.

Кроме того, Путин пожелал президенту и премьер-министру Индии доброго здоровья и успехов, а всем индийским гражданам — благополучия и процветания.

Напомним, в Индии 26 января отмечается День республики, который установлен в 1950 году и посвящен вступлению в силу конституции страны.