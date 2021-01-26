Москва, , 13:15 — REGNUM Любой российский гражданин, в том числе блогер Алексей Навальный, может быть признан виновным в преступлениях только через суд. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 26 января журналистам.

Представитель Кремля прокомментировал высказывание о блогере секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. В интервью «Аргументам и фактам» Патрушев заявил, что Навальный не раз грубо нарушал российские законы, так как занимался мошенничеством в особо крупных размерах. За это блогер должен ответить перед законом.

«Мы знаем, что Навальный уже неоднократно объявлялся виновным в преступлениях по российским законам», — сказал Песков.

Он добавил, что любые дальнейшие решения по поводу блогера может принимать только суд, это не прерогатива Кремля.

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