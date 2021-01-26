Москва, , 13:06 — REGNUM Один или несколько предпринимателей владеют крупным объектом в Геленджике, фигурирующим как «дворец Путина» в недавнем «видеорасследовании». Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 26 января журналистам.

Отвечая на вопрос о собственниках здания, Песков отметил, что оно, очевидно, принадлежит предпринимателю. Этот объект в Геленджике хорошо известен, прямо или опосредованно им владеют один или несколько бизнесменов.

У Кремля, добавил Песков, нет никакого права называть имена владельцев. В Кремле и не собираются этого делать, это было бы некорректно, пояснил он.

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