Москва, , 12:58 — REGNUM Информация японского СМИ Rimjingang о том, что в Северной Корее ввели уголовную ответственность за использование южнокорейского сленга, просмотр южнокорейских сериалов и фильмов, вызывает очень большие сомнения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 января заявил руководитель отдела Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов.

«Эта информация вызывает большие сомнения. Теоретически, конечно, ничего нельзя исключать, но, скорее всего, эти сообщения не соответствуют действительности. Тем более как чушь собачья звучат сведения об использовании южнокорейского сленга, — сказал Воронцов. — Еще до разделения страны на три части там был пхеньянский диалект, сеульский диалект. А всего их шесть. Нормативно главным считается сеульский, второй по распространению — пхеньянский. Всегда так было. И они существенно друг от друга отличаются. И перестроиться на южнокорейский диалект не так просто. Для этого надо прилагать усилия. А кроме того, зачем? Кому из северян это понадобится и зачем?»

Как пояснил Воронцов, такие слухи традиционно распространяются для того, чтобы очернить и демонизировать Северную Корею.

«Это элемент информационной войны», — сказал Воронцов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в достоверности новостей Rimjingang усомнился известный российский востоковед Константин Асмолов.

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