Москва, , 12:58 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского и поручил профильному комитету рассмотреть возможность монетизации затрат на автотранспорт депутатов в регионах России, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

«Давайте мы эти вопросы прорешаем… Постоянно слышим от депутатов, что закрепляют автомобили дорогие, причем списывают за эти машины денежные средства, потому что машины эти из гаражей региональных органов власти, и у нас разброс большой по ценам на аренду автомобилей», — заявил Володин.

Так, по его словам, один из высоких ценников — в Ростовской области, до этого при прежнем главе республике в Башкирии.

«Примеров много, когда аренда автомобиля в течение получтора-двух лет составляет сумму стоимости самого автомобиля», — сказал спикер Госдумы.

Монетизация принесет дополнительную экономию бюджетных средств и сократит излишние расходы на аренду автомобиле в регионах.

Володин напомнил, что по итогам 2020 года Госдума сэкономила 1,350 млрд рублей.