Рим, , 12:48 — REGNUM Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во вторник, 26 января, на встрече с министрами официально сообщил им о своем намерении подать в отставку.

После краткого совещания он направился в президентский дворец на встречу с Серджо Маттареллой — который, как предполагается, предложит ему сформировать правительство в третий раз.

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Как сообщалось ранее, после выхода партии Маттео Ренци из правящей коалиции Италии она лишилась большинства в парламенте, однако при поддержке независимых депутатов правительство получило вотум доверия в обеих палатах. Оппозиция называет такую конструкцию слишком шаткой, тем более в условиях кризиса, и настаивает на досрочных выборах.

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