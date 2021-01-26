Москва, , 12:45 — REGNUM Минтруд России поддержал предложение ввести лицензирование частных домов престарелых.

«Мы готовы вместе с партией выйти с законодательной инициативой», — заявил министр труда Антон Котяков, выступая на втором Социальном онлайн-форуме «Единой России».

Ввести лицензирование частных домов престарелых предложил депутат Брянского горсовета Алексей Солонкин. Он обратил внимание на то, что с нарушениями санитарно-противоэпидемических требований и норм пожарной безопасности работают десятки частных пансионатов, о существовании которых контролирующие органы иногда даже не знают.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России произошло несколько пожаров в частных нелегальных домах престарелых. Погибли десятки человек.