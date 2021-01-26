Москва, , 12:42 — REGNUM Информация японского СМИ Rimjingang о том, что в Северной Корее ввели суровую уголовную ответственность за просмотр южнокорейских фильмов, сериалов, а также за использование южнокорейского сленга, не вызывает никакого доверия и почти наверняка является ложной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 января заявил ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов.

«Как только мы узнаем, что это японское издание Rimjingang, то можно с 90-процентной уверенностью утверждать, что речь идет о фальшивке, — сказал Асмолов. — Потому что эта контора, сделанная японскими антисеверокорейскими пропагандистами, которые утверждают, что некие северокорейцы периодически рассказывают им «страшную правду». Проверить эту информацию нельзя. А японский Rimjingang или южнокорейский Daily NK — они как сломанные часы: большую часть времени лгут. Разговоры про пожизненное заключение или смертную казнь за ввоз южнокорейского сериала — это, скорее всего, утка, рассчитанная на внешнюю аудиторию».

Напомним, что ранее Rimjingang сообщило, что будто бы людям, распространяющим в Северной Корее южнокорейский контент, отныне грозит пожизненное заключение и даже смертная казнь.