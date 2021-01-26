Москва, , 12:40 — REGNUM По итогам несанкционированных митингов в Госдуме сделали стратегические и тактические выводы, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

«Разделим наши выводы на стратегические и тактические. Я согласен с тем, что надо качественно менять молодежную политику, активно работать в соцсетях. Необходимо наполнить реальным содержанием принятый нами в прошлом году по инициативе президента закон о воспитательной работе — он не должен оставаться формальным, он не должен превратиться в написание бумажек, должна быть хорошая воспитательная работа в вузах», — заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

«Но это задачи стратегические, мы этого не решим за оставшиеся до новых тусовок дни. Есть задача вполне определенная. Сделать мы можем только одно: говорить с людьми, разъяснять ситуацию», — отметил парламентарий.

В России 23 января прошли несанкционированные митинги.

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