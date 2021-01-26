Вашингтон, , 12:39 — REGNUM Бывший посол Соединённых Штатов в Марокко Марк Гинсберг подал иск к корпорации Alphabet, потребовав компанию удалить мессенджер Telegram из Google Play. Об этом сообщает Bloomberg.

По мнению Гинсберга, мессенджер использовался для распространения угроз и координации насильственных действий на почве расизма, в том числе перед инаугурацией Джо Байдена и после смерти в Миннеаполисе Джорджа Флойда.

«Google не предприняла никаких действий против Telegram», — говорится в иске бывшего посла.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что в США происходит беспрецедентная атака на свободу слова из-за блокировок доступа граждан к информационным ресурсам.

Отметим, что Дональд Трамп — младший — сын бывшего Дональда Трампа — создал Telegram-канал из-за угрозы блокировки своих учётных записей на других площадках.

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