Сеул, , 13:06 — REGNUM Южнокорейские производители стали вдвое увеличивают инвестиции в разработку технологий с использованием водорода. Переход на водородные технологии позволит, как надеются южнокорейские корпорации, вслед за Японии и ЕС, значительно уменьшить «углеродный след» отрасли в соответствие с обязательствами по «декарбонизации» своих экономик к 2050 году, взятыми развитыми странами на сена в рамках Парижского соглашения по климату. Сегодня чёрная металлургия считается одним из основных источников выбросов парниковых газов наряду с углеводородной энергетикой и транспортом.

Об этом сообщает 26 января 2021 года портал Korea Bizwire.

Отраслевые эксперты утверждают, что в ситуации, когда сталелитейная промышленность считается разрушительной для окружающей среды, конкурентоспособность сталелитейных компаний, вероятно, будет зависеть от их управленческих возможностей в сфере экологической безопасности, которую могут обеспечить водородные технологии.

Инвестиции компаний в водородные технологии бывают двух типов.

В первую очередь, это строительство водородных сталелитейных заводов, которые производят расплавленный металл в доменных печах с использованием водорода, а не угля.

В настоящее время ряд мировых сталелитейных компаний, в том числе японская Mitsubishi Heavy Industries Ltd. и немецкая Thyssen Krupp AG, также строят такие водородные сталелитейные заводы.

Южнокорейские крупнейшие производители стали POSCO и Hyundai Steel Co. совместно с правительством разрабатывают технологии производства стали на водороде. Однако их планы по созданию водородных сталелитейных заводов официально ещё не подтверждены.

Также, предпринимаются попытки наладить извлечение водорода из газов, образующихся в процессе производства стали.

POSCO производит около 3500 тонн водорода на своих сталелитейных заводах в Пхохане и Гванъяне каждый год. Водород используется для охлаждения стальной продукции на заводах. Компания планирует увеличить свои мощности по производству водорода до 70 000 тонн к 2025 году и намеревается продавать водород другим компаниям.

Hyundai Steel планирует завершить строительство «центра доставки побочного водорода» к маю 2021 года. Этот центр будет отвечать за доставку водорода для использования в водородных автомобилях.

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