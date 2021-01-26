Вашингтон, , 12:39 — REGNUM Новая администрация США должна принять меры для нормализации отношений с Кубой, которая из-за давления со стороны Вашингтона пошла на более тесные связи с Китаем, пишет Джек Эриксон в статье, вышедшей 26 января в The American Conservative.

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Эриксон отмечает, что оставшись без поддержки Советского Союза и будучи объектом непрекращающейся демонизации со стороны, Гавана оказалась в крайне непростой ситуации, которая толкает ее в руки таких геополитических противников США, как Китай. Если учесть, что такое развитие событий означает для США в экономической и гуманитарной областях, а также в сфере обеспечения национальной безопасности, есть убедительные основания для сближения США и Кубы.

«С приходом к власти администрацией Байдена у США есть возможность исправить ущерб, нанесенный администрацией Трампа, нормализовать отношения с Гаваной и восстановить свое присутствие на острове», — отметил он.

Эриксон отмечает, что многолетняя стратегия США торгового эмбарго и санкций не привела ни к формированию представительской демократии на острове, ни к изменению поведения его элиты, лишь навредив процессу развития латиноамериканского государства. Если же ослабить давление и нормализовать отношения, можно добиться «взаимовыгодного» для Гаваны и Вашингтона результата.

Например, как указывалось в докладе организации Engage Cuba 2017 года, в общей сложности от нынешнего торгового эмбарго США ежегодно теряют экспортной выручки компаний США на $ 5,9 млрд, из-за него же в США были закрыты тысячи потенциальных рабочих мест, в том числе в обрабатывающей промышленности. К тому же Куба могла бы стать выгодным экспортным рынком на сумму для сельскохозяйственного сектора США. Отказавшись от политики давления на остров, США могли и помочь Кубе решить ряд гуманитарных проблем, таких как дефицит лекарственных средств.

«Помимо экономических и гуманитарных соображений, существуют также геополитические и стратегические причины, по которым Вашингтону следует проводить разрядку с Гаваной_», — отметил Эриксон, обратив внимание, что с развалом СССР остров перестал представлять для США военную угрозу.

Несмотря на это, Соединенные Штаты продолжают конфронтационный курс с Кубой, хотя любая серьезная и оправданная угроза с ее стороны национальной безопасности давно исчезла. Такие шаги Вашингтона подтолкнули Гавану снова искать иностранную поддержку, в результате чего Китай заполнил зияющую пустоту и стал новым главным торговым партнером Кубы.

В сложившихся условиях Вашингтон может принять ряд мер, чтобы возродить американо-кубинские отношения. Во-первых, Джо Байден должен немедленно исключить Кубу из списка государств, поддерживающих терроризм. Нет никаких доказательств того, что кубинское правительство поддерживает террористов, и у него нет никаких стимулов для этого.

Во-вторых, Байден должен выполнить свои обещания отменить экономические санкции и ограничения на поездки и денежные переводы, введенные против Гаваны администрацией Трампа.

Наконец, администрация должна заново укомплектовать посольство США в Гаване, чтобы у Вашингтона была возможность более эффективно взаимодействовать с Кубой. Кроме того, Конгресс может помочь, продвигая законы, такие как Закон об экспорте сельскохозяйственной продукции, которые будут сигнализировать об искреннем желании возобновить сотрудничество с Кубой и поддерживать продуктивные отношения.

Поступив так, Соединенные Штаты смогут в более полной мере нормализовать отношения с Кубой и в один прекрасный день полностью отменить эмбарго. Поскольку на карту поставлено так много, Вашингтону необходимо начать процесс восстановления разрушенных в 1959 году отношений.