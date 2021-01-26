Москва, , 12:25 — REGNUM ЛДПР осуждает несанкционированные митинги и настаивает на совершенствовании молодежной политики. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 января, об этом заявил на пленарном заседании депутат Василий Власов (ЛДПР).

Митинг в защиту Навального на Пушкинской площади. 23.01.2021 © ИА REGNUM

«Мы не одобряем поведение несанкционированных митингов, особенно когда на них призывают прийти молодежь, организаторы должны получить суровое наказание», — заявил Власов.

Произошедшее 23 января позволяет сделать еще один вывод.

«Вывод только один — интернет вы проиграли», — заявил Власов.

По его мнению, молодежная политика в России неэффективна и нуждается в совершенствовании.

«Запад будет гадить постоянно, поэтому стоит больше внимания уделить именно работе с молодежью», — уверен парламентарий.

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