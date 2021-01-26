Ереван, , 12:18 — REGNUM Встреча с участием вице-премьеров России, Армении и Азербайджана, на которой будут обсуждаться вопросы, связанные с разблокировкой региональных транспортных коммуникаций, пройдет в ближайшие дни. Об этом 26 января сообщил в офисе армянского вице-премьера Мгера Григоряна.

«Встреча состоится в ближайшие дни, точная дата и время пока не определены», — приводит сообщение ТАСС.

Также в офисе Григоряна отметили, что в повестке дня данной встречи не говорится о конкретном направлении или инфраструктуре, и будут обсуждаться различные вопросы, которые связаны «с разблокировкой региональных транспортных коммуникаций».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вице-премьеры России, Армении и Азербайджана на встрече в Москве обсудят создание транспортного коридора на Южном Кавказе.