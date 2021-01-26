Варшава, , 12:12 — REGNUM Министр по делам семьи, труда и социальной политики Польши Марлена Малонг в эфире Polska Radio 24 высоко оценила уровень текущей социальной поддержки семей с детьми. Кроме того, министр раскрыла, что в её ведомстве разрабатывают демографическую стратегию, в которой предусмотрено увеличение поддержки семей со стороны государства.

«До правления «Объединенных правых» во главе с партией «Право и справедливость» семейной политики в Польше практически не было. Расходы на семью были минимальными. Политики «Гражданской платформы» заявляли, что денег нет и не будет. И, начиная с 2016 года, когда «Право и справедливость» пришла к власти, нам удалось разработать ряд очень важных программ по поддержке молодых семей с детьми», — напомнила Малонг.

При этом министр заявила, что полномочный представитель её ведомства по демографии уже завершает разработку демографической стратегии, которая увеличит поддержку семьям. По её словам, она будет касаться увеличения помощи тем, кто растит детей до 3-х лет. Среди них, в частности, будут социальные гарантии, которые должны обеспечить сохранность рабочих мест для молодых родителей.

«Целью новых мер будет создание благоприятных условий для того, чтобы молодые люди могли быть более решительными в рождении детей», — пояснила Малонг.