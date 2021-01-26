Москва, , 11:55 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский осудил фиктивное партстроительство, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

«Я думаю, что (лидеру «Справедливая Россия Сергею) Миронову хорошо подойдет кличка «политический Чичиков». Собирает мертвые партии, объединительный съезд. В Думу — выборы, после выборов они разбегутся», — заявил Жириновский.

«Справедливая Россия» горит, в Думу не проходит, 3% рейтинг. Собирают мертвые партии», — отметил парламентарий.

Партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» объявили о слиянии.

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