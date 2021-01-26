Тбилиси, , 11:40 — REGNUM В министерстве иностранных дел Грузии критически отозвались о встрече в Москве глав МИД России и Южной Осетии Сергея Лаврова и Дмитрия Медоева. Текст заявления распространила пресс-служба грузинского внешнеполитического ведомства.

25 января Лавров и Медоев подписали план консультаций между министерствами на 2021 и 2022 годы. В Тбилиси увидели в этом опасность для грузинской государственности.

«Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с представителем оккупационного режима Цхинвали является очередным провокационным шагом России, который представляет собой продолжение политики, направленной против грузинской государственности, суверенитета и территориальной целостности», — говорится в заявлении.

В МИД Грузии также заявили, что Россия, проводя подобные встречи, пытается легитимировать статус установившейся в Южной Осетии республики.

Напомним, после развала СССР жители Южной Осетии отказались входить в новое грузинское государство из-за националистической политики Тбилиси. Власти Грузии неоднократно пытались присоединить республику, используя силовые варианты. В августе 2008 года грузинская армия напала на Цхинвал. Россия, которая выполняет роль миротворца в регионе, вмешалась в грузино-осетинский конфликт и принудила Грузию к миру. После этого Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

Читайте ранее в этом сюжете: Главы МИД России и Южной Осетии подписали двухлетний план консультаций