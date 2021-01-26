Сидней, Австралия, , 11:38 — REGNUM В день национального праздника Австралии, который установлен в честь провозглашения британского суверенитета над восточным побережьем континента, в стране прошли массовые акции в защиту прав коренных народов. Об этом 26 января сообщает телерадиокомпания ВВС.

Уточняется, что на митинг в Сиднее пришло около 2 тыс. человек, несмотря на то, что в связи с пандемией действует правило, ограничивающие количество людей, которым разрешено собираться, до 500 человек.

Участники акций вышли с флагами коренных народов континента и скандировали лозунги американского движения Black lives matter, призывая отменить празднование Дня Австралии, как неоднозначного праздника.

При этом указывается, что как минимум пять участников протестных акций было арестовано полицией за нарушение правил эпидемиологической безопасности.

Отметим, День Австралии отмечается в стране 26 января, в честь годовщины прибытия Первого флота Великобритании в Сидней в 1788 году.