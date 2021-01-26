Москва, , 11:24 — REGNUM Месть демократов экс-президенту США Дональду Трампу не знает границ и полна абсурда, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Как можно отстранять президента от должности, если он уже ушел с поста? Если следовать этой логике, то можно подвергнуть импичменту всех бывших президентов США.

Цель демократов понятна — постараться лишить Трампа возможности избираться в президенты в 2024 году. Но также понятно, что сенаторы не наберут 2/3 голосов для поддержки решения нижней палаты.

Неясны также и юридические обстоятельства. Заседание Сената должен вести судья Верховного суда, а он может поставить под сомнение юридическую чистоту процесса.

В общем, одни вопросы, но демократы упорно закручивают процесс. Пиар правит политикой уже давно, и здесь яркий пример этого утверждения», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, палата представителей Конгресса США передала в Сенат резолюцию о выдвижении импичмента экс-президенту страны Дональду Трампу.

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