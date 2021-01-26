Киев, , 11:35 — REGNUM Правительство Украины ищет способ компенсировать затраты людям, перешедшим на электрическое отопление. Об этом заявил спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков 25 января в эфире телеканала ICTV.

«Мы уговаривали всех отказаться от российского газа, перейти на украинское электричество, а на самом деле мы сейчас меняем правила игры», — сказал он.

Политик отметил, что рост тарифов на электроэнергию ударит по карманам 400 тыс. семей, однако пообещал, что правительство Украины выделит деньги из бюджета и найдёт механизм компенсации расходов на отопление.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что жителей Украины не будут штрафовать за несвоевременную оплату январских счетов за коммунальные услуги.

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