Москва, , 11:01 — REGNUM В «Единой России» выступили категорически против вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные митинги, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

«Самое тревожное — то что в эти действия вовлекается большое количество несовершеннолетних детей, в незаконные действия, естественно, мы сегодня обсуждали, что необходимо сделать для того, чтобы ответственность тех, кто подобные правонарушения совершает, была соответственно высокой», — заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

Парламентарий также осудил призывы выставлять детей как щит перед основной массой протестующих.

По его словам, парламентарии на следующей неделе направляются в регионы и намерены обсуждать с родительским сообществом, учителями сложившуюся ситуацию.

При этом Неверов подчеркнул, что «никому не запрещено выражать свое мнение в митингах и шествиях, если вы действуете в рамках законодательства».

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