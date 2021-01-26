Москва, 26 января 2021, 11:01 — REGNUM В «Единой России» выступили категорически против вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные митинги, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.
«Самое тревожное — то что в эти действия вовлекается большое количество несовершеннолетних детей, в незаконные действия, естественно, мы сегодня обсуждали, что необходимо сделать для того, чтобы ответственность тех, кто подобные правонарушения совершает, была соответственно высокой», — заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.
Парламентарий также осудил призывы выставлять детей как щит перед основной массой протестующих.
По его словам, парламентарии на следующей неделе направляются в регионы и намерены обсуждать с родительским сообществом, учителями сложившуюся ситуацию.
При этом Неверов подчеркнул, что «никому не запрещено выражать свое мнение в митингах и шествиях, если вы действуете в рамках законодательства».
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