Новосибирск, , 10:50 — REGNUM Представителям партии власти и других системных оппозиционных партий после состоявшихся в городах несогласованных акций нужно сделать выводы. Так считает губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Нужно задать себе вопрос, почему при понятном неудовольствии части населения РФ, желании перемен, какого-то накопленного внутреннего протеста люди пошли не за какими-то системными предложениями, альтернативными программами, предлагаемыми политическими силами, а клюнули на предложение манипулятора, который умело воспользовался своим эмоциональным интеллектом и передёргиванием фактов», — цитирует «Сиб. фм» губернатора.

Он подчеркнул, что «нужно сделать выводы и как-то скорректировать свои планы и действия в будущем».