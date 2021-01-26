Варшава, , 10:48 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда в интервью для Financial Times подверг критике производителей вакцин Pfizer от COVID-19, используемых в странах Евросоюза, за резкие сокращения объема поставок.

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По словам польского лидера, сокращение объема поставок «существенно отдаляет время победы над пандемией коронавируса», а также «нарушает все планы правительства по вакцинации населения, которые было нелегко составить».

«Сегодня все страны, которые используют вакцины Pfizer, столкнулись с большой проблемой, поскольку производитель задерживает нашу борьбу с коронавирусом. Победа над пандемией отложена во времени, и каждый день, когда мы не можем победить коронавирус, стоит нам целое состояние. Раскрою вам, что стоимость одного дня борьбы с пандемией для польского бюджета составляет 1 миллиард злотых», — заявил Дуда.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января самолет доставил в Польшу новую партию вакцин — их оказалось около 180 тысяч, хотя ранее планировалось, что поставки в страны ЕС будут более крупными.