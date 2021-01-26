Москва, 26 января 2021, 10:41 — REGNUM Российские дальние противолодочные самолёты Ту-142 выполнили плановый полёт над Беринговым и Чукотским морями, сообщили 26 января в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту.
«Двадцать шестого января 2021 года пара дальних противолодочных самолётов Ту-142МЗ морской авиации Тихоокеанского флота выполнила плановый полёт над акваториями Берингова и Чукотского морей», — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, время нахождения самолётов в воздухе превысило 11 часов.
Как сообщало ИА REGNUM, военно-воздушные силы Великобритании подняли с шотландской базы истребители Typhoon для перехвата российских самолётов Ту-142, выполнявших плановое патрулирование над Северным морем.
Читайте также: В Британии заявили о перехвате российских Ту-142 над Северным морем