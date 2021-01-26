Москва, , 10:43 — REGNUM Существующая на Украине языковая дискриминация провоцирует в обществе дополнительное напряжение, а также способствует развитию сепаратизма. Такое мнение 26 января высказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью изданию «Аргументы и факты».

Как отметил секретарь Совбеза РФ, при принятии закона об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания, вступивший в силу 16 января, руководство Украины, которое пытается удержаться у власти любыми путями, «не задумывается о последствиях продиктованных из-за океана решений».

«Принимая подобные законы вопреки мнению большинства граждан, нынешняя власть противопоставляет себя основному населению Украины, провоцирует дополнительное напряжение в обществе, способствует развитию сепаратизма», — сказал Патрушев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что блогер Алексей Навальный необходим странам Запада для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в России.