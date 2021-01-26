Пермь, , 10:39 — REGNUM Заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева написала заявление об увольнении по собственному желанию. 26 января — поседений день работы Гаджиевой в должности замглавы градоначальника, сообщают СМИ.

По данным телеграм-канала неПОЛИТИК, основной причиной отставки стало неоднократно озвученное недовольство работой чиновницы со стороны губернатора Дмитрия Махонина.

Добавим, Людмила Гаджиева начинала трудовой путь с работы учителем математики в школе. С 2005 года работает в городской администрации, поднявшись по карьерной лестнице с должности начальника отдела комитета по образованию и науке администрации города до заместителя главы муниципалитета. Возглавляет функционально-целевой блок «Социальная сфера».

Новым заместителем главы Перми, курирующим социальные вопросы, станет Алексей Грибанов, который является вице-спикером Пермской гордумы, сообщает издание «Коммерсантъ».

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