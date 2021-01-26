Екатеринбург, , 10:56 — REGNUM Городская дума Екатеринбурга приняла положительное решение по 11 членам нового созыва городской Общественной палаты. Голосование прошло на заседании представительного органа власти.

В созыв прошли ректоры Уральского государственного экономического университета Яков Силин и Уральского государственного горного университета Алексей Душин, управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов, предприниматель Олег Крушинский, замдиректора лицея №12 Екатеринбурга Евгений Вотинцев, застройщик Геннадий Черных, общественник Дмитрий Чукреев, руководитель представительства ГК «Ростех» Павел Лыжин, глава свердловского отделения Горно-металлургического профсоюза Валерий Кусков, президент Уральской палаты недвижимости Илона Соболева и руководитель свердловского отделения «Опоры России» Илья Тыщенко.

Ряд парламентариев выразили недовольство тем, что не все кандидаты явились на заседание гордумы, где принималось решение по их назначению.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Общественной палаты Екатеринбурга Александр Косинцев стал членом конкурсной комиссии, которая выберет нового главу города.

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